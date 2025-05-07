Ці імена носили жінки-мироносиці: частина з них підходить сучасним жінкам

Частина імен стали більш сучасними

Через три тижні після Великодня, цьогоріч 4 травня в Україні вшановували жінок-мироносиць. Вони були тими, хто за біблійною версією, першими побачили воскреслого Христа.

Ці жінки мали відвагу, віру та надзвичайно сильну любов. Євангеліє зберегло для нас їхні імена. Серед них були Марія Магдалина, Марія — мати Якова, Соломія, Іоанна, Марта і Марія (сестри Лазаря), а також Сусанна. Частина цих імен досі зберегли свою популярність.

Марій серед жінок-мироносиць було аж три. В Україні входить в десятку найпопулярніших імен для дівчат. Серед відомих жінок, які його носять — Марія Приймаченко, Марія Склодовська-Кюрі, Марія Заньковецька.

Марта — походить від арамейського "пані" чи "володарка". Серед популярних (на 11 — 14 місцях) була в Україні до 2022 року. Серед відомих жінок з цим іменем — Марта Стюарт.

Соломія — походить з івриту, від слова шалом — мир. Входить в десятку найпопулярніших в Україні протягом багатьох років. Серед відомих українок — оперна співачка Соломія Крушельницька.

Інші два імені жінок-мироносиць зараз зустрічаються рідше.

Іоанна — канонічна церковна форма імені. В українській сучасній культурі трансформувалась в Іванну, Яну, Яніну, Жанну. Остання форма прийшла до нас з Європи, де була популярна зокрема у Франції, Жанна д'Арк тому доказ.

Сусанна — ім’я походить з івриту, шошанна — біла лілія. Рідкісне ім’я, за кордоном частіше використовують форму імені Сюзанна. Серед відомих носійок — авторка "Голодних ігор" Сюзанна Коллінз.

Раніше "Телеграф" розповідав, які українські імена русифікували під час панування Росії. Окрім Олексія дісталось й іншим іменами.