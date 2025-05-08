Зливи та грози триватимуть тиждень? Яким регіонам не пощастить з погодою в середині травня

Очікується невелике похолодання

На зміну теплу та сухій погоді в Україну прийдуть дощі подекуди зі зливами. Однак опади триватимуть не день-два, а понад тиждень, починаючи з 11 травня.

Про це свідчать дані Ventusky. За прогнозом синоптиків, з 11 травня до 18 травня територію країни періодично накриватимуть дощі, що сприятиме і похолоданню. Однак, зазначимо, що Ventusky може помилятись у прогнозах, адже дані постійно оновлюються.

Коли в Україні дощитиме

У неділю, 11 травня, синоптики прогнозують дощ на заході країни та півночі, але ближче до вечора опади накриють і центральні регіони. Також дощ на цей день обіцяє і Укргідрометцентр, щоправда, сонечко найбільше пригріє на сході та півдні, там буде до +18 градусів. В інших регіонах стовпчик термометра вдень покаже до +15 градусів.

Погода в Україні 11 травня

Погода в Україні 11 травня

У понеділок, 12 травня, дощі не відступлять, але здебільшого торкнуться східних, центральних та північних областей. Також опади можливі і на півдні країни. Однак Укргідрометцентр прогнозує дощ і в західних областях. Повітря в цей день прогріється від +13 до +18 градусів.

Погода в Україні 12 травня

Погода в Україні 12 травня

У вівторок, 13 травня, в центрі країни та на сході буде злива з грозою, яка почнеться з ранку і триватиме аж до ночі. Однак вже у середу, 14 травня, дощ трохи відступить з України, адже синоптики прогнозують невеличкі опади на сході та в центрі країни. 15 травня, у четвер злива з грозою охопить східні регіони України.

У п'ятницю, 16 травня, незначний дощ періодично накриватиме східні, центральні та північні регіони А вже у суботу, 17 травня, дощитиме і на заході країни, і на півдні. У неділю, 18 травня, також прогнозуються опади. В усіх регіонах, окрім центральних, накрапатиме невеликий дощ.

Погода в Україні 18 травня

Раніше "Телеграф" розповідав, які регіони України найбільше страждають від погоди.