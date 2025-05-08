Українська Шрі-Ланка: де знайти водоспад, що зберіг дику природу (фото, відео)

Водоспад Бурбун — доказ, що не обов’язково їхати за тисячі кілометрів, щоб побачити щось справді екзотичне. Все є в Україні, навіть шматочок екзотики — тут, на Поділлі

Українська природа може здивувати неймовірними скелями чи навіть справжнім куточком Шрі-Ланки посеред Хмельниччини. Це водоспад Бурбун і його пейзажі справді заворожують, адже не схожі на типові краєвиди України. Тутешній пейзаж нагадує кадри із Балі чи іншого тропічного раю: зі скель несеться стрімкий потік води, насичена зелень навкруги та бірюзове озеро.

Де це?

Водоспад розташований в Хмельницькій області біля села Лисець в каньйоні річки Бобрівка. Від Хмельницького — понад 80 км. Найближче велике туристичне місто — Кам'янець-Подільський.

Водоспад Бурбун на карті

Чим особливий Бурбун

Бурбун оточений густим лісом і стрімкими кам’яними берегами, які заросли мохом і рослинами. Нещодавно поруч посадили дерева, які прислали з Нідерландів. Через відносну важкодоступність місце довгий час залишалось маловідомим — і саме це зберегло його дикість і недоторканість. Висота самого водоспаду — 5 метрів, а вода в ньому та озері завжди прохолодна, навіть у найбільшу літню спеку.

Як дістатись

Найближче велике місто — Кам’янець-Подільський. З Києва та Львова до нього можна дістатися потягами за менш ніж 10 годин. Звідти — близько 50 км до водоспаду. Потрібне авто або маршрутка до села Лисець, далі кілька кілометрів пішки.

Вода в озері - справді неймовірного відтінку

Що подивитись поруч та де зупинитись

Окрім неймовірної природи, село Лисець славиться своїми сухофруктами та яблуневими садами. У місцевому парку перед входом господарі продають свої вироби.

Це місце — не настільки туристично розкручене. Біля водоспаду обладнали вказівники та кілька східців до води, на яких гарно робити світлини. Проте кафе чи магазину зовсім поруч немає, варто потурбуватися про перекус заздалегідь. Та поруч є кілька місць для пікніка, де зручно розташуватись.

Східці біля водоспаду - справжня фотозона

Сам парк неподалік водоспаду — місце популярне серед туристів не тільки через природу, а й тому, що тут іноді розбивають намети. В самому селі поки немає готелів, але перекусити та підзарядити телефони можна в місцевих магазинах.

Раніше "Телеграф" розповідав про місце в Тернопільській області, яке знаходиться в "підкові" річки. Раніше Заліщики були відомим курортом і все ще приваблюють туристів зараз.