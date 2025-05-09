Містичний спадок Рівненщини, що манить туристів: чим славиться Тараканівський форт (фото)

Тут неодноразово знімалися сцени для українських фільмів

Багатьох мандрівників приваблюють загадкові й атмосферні місця, оповиті історією, легендами та містикою — саме таким є Тараканівський форт на Рівненщині. Ця оборонна споруда 19-го століття, відома також як форт-застава Дубно, була зведена на межі тодішніх Австрійської та Російської імперій.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає детальніше про це місце.

Історія будівництва

Будівництво Тараканівського форту розпочалося в 1873 році, а завершилося — в 1890-му. Військовий департамент Російської імперії вирішив побудувати декілька фортифікаційних споруд на західному кордоні і цей об'єкт став одним із них. Його проєкт створювався на основі французьких фортифікацій.

Форт має ромбоподібну форму, з довжиною кожної сторони по 240 метрів. Зовнішні стіни форту мали товщину до 3 метрів, що дозволяло забезпечити високий рівень оборони. Споруду оточував рів і земляні вали, що підвищували її обороноздатність. Однак, через невдале розташування в лісистій місцевості та вологий клімат, вона не була особливо ефективною в бойових умовах.

Попри всі зусилля, споруда так і не була використана за своїм призначенням — як оборонний об'єкт. Однак у 1915 році під час Першої світової війни форт тимчасово зайняли австрійці, після чого він зазнав значних руйнувань під час Брусиловського прориву 1916 року.

Тараканівський форт у 1916 році

Внутрішнє облаштування

Тараканівський форт складався з кількох казематів, у яких могли розміщуватись до 800 осіб. Казарми, пекарні, склади та господарські приміщення були оснащені вентиляцією та пічками для обігріву. Важливою частиною споруди була система водопостачання, що включала 3 колодязі, а також каналізацію. Форт мав освітлення, телефон та телеграф вже в кінці 19-го століття.

Сьогодення визначного місця

Нині Тараканівський форт — це місце, яке привертає увагу туристів та дослідників. Його забуті та напівзруйновані стіни й тунелі залишають після себе враження таємничості та історичної важливості. Місце стало популярним серед любителів містики та зйомок, тут неодноразово знімалися сцени для українських фільмів.

Тараканівський форт оточений численними легендами. Зокрема, існують чутки, що під час Другої світової війни нацисти використовували його для таємних досліджень і експериментів, а радянські війська пізніше облаштували там склад ядерної зброї. Однак достовірність цих фактів так і не була підтверджена.

Тараканівський форт є унікальним і важливим пам'ятником військової архітектури, який вражає не лише своєю історією, а й містичною атмосферою, що створюється забутими, занедбаними об’єктами.

Місце розташування на мапі

Раніше "Телеграф" писав про те, що Чортів камінь, розташований над селом Підкамінь на Львівщині, є не лише природною пам'яткою, а й важливим культурним об'єктом. Ця вражаюча скеля висотою 17 метрів привертає увагу туристів і дослідників завдяки своєму віку, який, за приблизними оцінками, складає понад 11 мільйонів років.