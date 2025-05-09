Городині стане ще гірше? Кільком регіонам прогнозують заморозки та дощі

Весняні морози вже наробили збитків

Погода в Україні у травні продовжує випробовувати городи. На Закарпатті випав сніг, а подекуди знову очікуються заморозки.

Де та коли будуть заморозки до -5

"Вночі 9-10 травня у північно-західній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий)", — попереджає Український гідрометцентр.

Укргідрометцентр попередив про зниження температури

Погода в Україні на вихідні 10-11 травня

На вихідних погода також не буде сприяти пікнікам та прогулянкам — буде доволі прохолодно та хмарно з проясненнями. Також прогнозуються дощі — у суботу, 10 травня, вони пройдуть у західних, північних та Київській областях. Температура повітря вночі прогнозується на рівні +1 +10 градусів, вдень також спекотно не буде — 9-17 градусів із позначкою "плюс".

Карта погоди на 10 травня

У неділю, 11 травня, дощі поширяться на значну територію України, сухо буде лише у східних, Харківській, Запорізькій та Одеській областях. На решті території — опади. Вночі стовпчики термометрів покажуть 3-8 градусів вище нуля. В денні години прогнозується +10 +17 градусів.

Карта погоди на 11 травня

Раніше "Телеграф" розповідав, яких збитків наробила негода на городах українців. Місцями випав град розміром з куряче яйце.