Українки вже на цьому тижні отримають грошову допомогу до 10 тисяч

Деякі жінки до Дня матері отримають по 5 або 10 тисяч допомоги

До 11 травня 2025 року жінки до Дня матері отримають грошову допомогу. Її сума складає від 5 і до 10 тисяч гривень. Вона виплачується в одній з громад Закарпаття та у Львові.

По 5 гривень виплати до Дня матері 11 травня нарахує Мукачівська громада. Таку допомогу отримають 137 жінок, зокрема матері-героїні та матері загиблих воїнів, як передає PMG.

Така допомога надається, аби підтримати жінок, які є членами багатодітних сімей та матерів, які втратили синів на війні.

Виплата здійсниться відповідно до місцевих програм соціального захисту населення, що наразі діють, і вона нарахується на підставі рішення виконкому міської ради.

Однак грошова допомога буде й у Львові. Вона призначена матерям загиблих та зниклих безвісти Захисників і Захисниць України. Їм передбачено до 10 тисяч гривень.

Подати документи на грошову допомогу можна до 1 червня поточного року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мільйони українців отримають виплати на картки вже до 25 травня. Ми розповіли, кому чекати на кошти.