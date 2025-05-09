"Віра у власні війська зашкалює": українці висміяли Угорщину після гучного викриття

Гумористичний контекст мемів розкриває загальне ставлення українців до подібних "загроз"

Служба безпеки України повідомила про викриття агентурної мережі, пов'язаної з воєнною розвідкою Угорщини, яка діяла в Закарпатській області. Згідно з офіційною інформацією, шпигуни збирали дані про стан обороноздатності регіону, вразливі ділянки наземної та повітряної оборони. Особливу увагу приділяли вивченню суспільних настроїв місцевого населення — зокрема, ймовірним реакціям людей, якщо до області увійдуть угорські військові підрозділи.

Як повідомляє "Телеграф", це викриття викликало хвилю іронії в мережі через контраст між серйозністю сценарію та скромними можливостями угорської армії.

Користувачі соцмереж активно висміюють новину. Іронія на картинці нижче полягає в тому, що чисельність Збройних сил Угорщини становить лише 19 тисяч активного складу та ще 12 тисяч резервістів — цього явно недостатньо для будь-яких серйозних наступальних дій проти України.

Підписи до зображень красномовні: "віра у власні війська в Угорщині зашкалює" або "мейк Угорщина грейт егейн".

Відтак, гумористичний контекст мемів розкриває загальне ставлення українців до подібних "загроз": відверта недовіра, сарказм і глузування.

Раніше "Телеграф" писав, що воєнна служба національної безпеки Угорщини (KNBSZ) — це структура, відповідальна за військову розвідку та контррозвідку, яка діє під контролем уряду країни. Заснована у 2012 році, вона охоплює своєю юрисдикцією всю територію Угорщини. Керує установою особисто наближена до прем’єра Віктора Орбана особа.