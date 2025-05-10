Сніг і не тільки. Яким регіонам не пощастить з погодою найближчими днями

Похолодання в травні затягнеться надовго

Україну продовжує накривати негода у вигляді снігу та граду, яка нагадає про себе не раз. Так, вже в третій декаді травня синоптики прогнозують сніг у гірських регіонах країни.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. За його даними, наступної неділі та понеділка, 18-19 травня, слід очікувати значних опадів. Проте, зазначимо, що Ventusky може помилятись у прогнозах, адже дані постійно оновлюються.

Яка погода буде 18-19 травня

У неділю, 18 травня, вночі синоптики прогнозують сніг на території Закарпаття та гірських регіонів Івано-Франківщини. Опади подекуди сягатимуть 1 мм. Сніжитиме з ночі і аж до обіду, однак стовпчик термометра в цей період показуватиме від +4 до +7 градусів. Тому сніг буде танути, що ускладнюватиме рух на дорогах та сприятиме утворенню сніжного накату. В інших областях, окрім центральних регіонів, протягом доби прогнозується незначний дощ.

Погода в Україні 18 травня

У понеділок, 19 травня, синоптики прогнозуються чималий сніг на заході України, зокрема у наближених до Карпат областях. Опади триватимуть з ночі до вечора. Подекуди сніг змінюватиметься дощем та навпаки. Але стовпчик термометра в цей період показуватиме від +1 до +7 градусів, тому очікувати утворення значного снігового покриву не слід.

Погода в Україні 19 травня

Нагадаємо, що нещодавно Запоріжжя накрив чималий град, розміром з долоню. У мережі вже показали фото та відео, які вражають.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україну повернеться тепло і чи будуть йти дощі в цей період.