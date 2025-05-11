"Тепло, якщо стояти біля мангала". Мережею несуться меми про погоду у травні

Українці реагують на примхи погоди з іронією

У травні погода в Україні дивує холодом, місцями навіть випав сніг. Проте українці сприймають це з гумором.

"Телеграф" зібрав яскраві меми про холодну весну. Жартують, що буде тепло, якщо стояти біля мангала. Також іронізують, що на радощах, що настав травень, навіть запалили камін.

Сміються, що тим, хто не встиг схуднути до літа, можна не перейматися. Згадують, що ховати зимовий одяг до червня — погана прикмета.

Є оптимістичні меми — "перезимували зиму, перезимуємо і весну". Також є жарти щодо того, що незадоволені погодою завжди знайдуться.

Варто зазначити, що холодна погода в Україні затримається. За прогнозами синоптиків, навіть 18-19 числа подекуди ймовірні снігопади.

Раніше "Телеграф" публікував меми про парад 9 травня у Москві. В мережі жартували, що Ватикан відібрав славу у Путіна. Також в мережі вже з'явилися жарти щодо приїзду до України європейських лідерів канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, британського прем'єр-міністра Кіра Стармера, прем'єра Польщі Дональда Туска та президента Франції Еммануель Макрона. Українці жартують не тільки про їх поїздку у поїзді.