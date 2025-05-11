Фермерам приготуватися: синоптик розповів, де і коли ще в Україні чекати на морози

Заморозки очікуються найближчими днями

В Україні може пройти нова хвиля холодів у середині травня. У другій декаді місяця температура повітря буде нижчою за кліматичну норму в деяких регіонах.

Про це розповів "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кибальчич. За його словами, очікується, що надалі буде холодно через надходження повітря з Арктики, а також йтимуть сильні дощі.

Уже з 11 по 15 травня вночі стовпчики термометрів опускатимуться до +2…+9°C, а в західній частині країни можливі заморозки на ґрунті та місцями навіть у повітрі — до -3°C. Вдень очікуються прохолодні температури: від +9 до +15°C, у центрі, на півдні та сході — місцями до +19°C.

У період з 16 по 20 травня синоптик прогнозує значні коливання температури: тепліше буде на півдні та сході, а прохолода збережеться у північно-західних регіонах.

Також синоптик зазначає, що у період з 13 по 15 травня в Україні зберігатиметься волога та нестійка погода. Основні опади випадатимуть переважно вдень, подекуди — з грозами. У високогірних районах Карпат знову очікується мокрий сніг.

З 16 до 20 травня дощі продовжать йти майже по всій території країни. Це пов’язано з активністю циклонів та проходженням атмосферних фронтів.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Києві найближчими днями. Протягом неділі-вівторка погода не тішитиме киян, адже очікуються низька денна температура, свіжі вітри та затяжні дощі.