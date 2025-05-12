Українка показала смішне відео, що їй "подарували" на День матері

Як виявилося, такі "сюрпризи" чекали не на одну маму

У мережі набирає популярності дотепне відео, яке опублікувала українка до Дня матері. Замість звичних подарунків — квітів чи листівок — вона отримала "справжній сюрприз".

Відео опублікували у ТікТок. На кадрах жінка з гумором демонструє "подарунок": розкидані речі на кухні та гору немитого посуду.

Авторка доповнила свій ролик іронічним підписом: "Огляд подарунків до Дня матері від моїх рідних".

Користувачі соцмереж жваво відреагували на ролик, коментуючи, що ситуація до болю знайома багатьом мамам. Деякі жартують, що найкращий подарунок, який зроблений своїми руками.

Дехто з мам поділився своїми "подарунками" у їхній день. Відео зібрало просто купу дотепних коментарів.

Нагадуємо, що у неділю, 11 травня українки святкували День матері. Це свято припадає на другу неділю травня.

Цього дня заведено вітати своїх мам зі святом, дякувати їм за життя, дарувати квіти та подарунки. Якщо є можливість — варто провести час зі своїми мамами, поспілкуватися з ними, допомогти у справах, якщо це потрібно. Знайти слова, щоб висловити свою любов і подяку мамам.

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