Стануть помічниками землі: ці квіти врятують ваш город від бур'янів
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Рослини можна садити не тільки для краси
Бур'яни у городах — це велика проблема для господинь, адже небажана рослинність може нашкодити овочам та фруктам. А чи знали ви, що деякі квіти здатні природним шляхом пригнічувати ріст небажаних рослин у вашому городі?
"Телеграф" розповість, які квіти варто посадити, аби не було бур'яну. А також, де їх садити.
- Чорнобривці виділяють особливі речовини в ґрунт, які пригнічують ріст бур'янів та відлякують шкідників. Їх можна висаджувати по периметру грядок або між рядами овочів. Однорічні, але легко самостійно розсіваються.
- Настурція не лише прикрасить город яскравими квітами, але й відлякує безліч шкідників та затіняє ґрунт, не даючи прорости бур'янам. Однорічна рослина, але з рясним самосівом.
- Календула (нагідки) має потужну кореневу систему, що витісняє бур'яни, при цьому залучає корисних комах та відлякує шкідників. Однорічна, проте чудово розмножується самосівом.
- Лаванда створює густі зарості, під якими не виживають бур'яни, а її аромат відлякує багатьох шкідників городу. Багаторічна рослина, яка може рости на одному місці до 15 років.
- Хоста з її великим листям ефективно затіняє ґрунт, запобігаючи проростанню бур'янів у затінених ділянках. Багаторічна рослина, яка з роками розростається і стає ще ефективнішою у боротьбі з бур'янами.
Додаткові багаторічні варіанти:
- Котяча м'ята — багаторічник, відлякує гризунів і деякі види шкідників
- Рудбекія — яскрава багаторічна квітка, що утворює щільні зарості
- Монарда — ароматний багаторічник, що пригнічує ріст бур'янів
Комбінуйте ці рослини на своїх грядках, і вони не лише прикрасять город, але й значно зменшать необхідність у прополці.
Раніше "Телеграф" писав, коли садити гладіолуси і як за ними доглядати.