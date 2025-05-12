Стануть помічниками землі: ці квіти врятують ваш город від бур'янів

Рослини можна садити не тільки для краси

Бур'яни у городах — це велика проблема для господинь, адже небажана рослинність може нашкодити овочам та фруктам. А чи знали ви, що деякі квіти здатні природним шляхом пригнічувати ріст небажаних рослин у вашому городі?

"Телеграф" розповість, які квіти варто посадити, аби не було бур'яну. А також, де їх садити.

Чорнобривці виділяють особливі речовини в ґрунт, які пригнічують ріст бур'янів та відлякують шкідників. Їх можна висаджувати по периметру грядок або між рядами овочів. Однорічні, але легко самостійно розсіваються.

Настурція не лише прикрасить город яскравими квітами, але й відлякує безліч шкідників та затіняє ґрунт, не даючи прорости бур'янам. Однорічна рослина, але з рясним самосівом.

не лише прикрасить город яскравими квітами, але й відлякує безліч шкідників та затіняє ґрунт, не даючи прорости бур'янам. Однорічна рослина, але з рясним самосівом. Календула (нагідки) має потужну кореневу систему, що витісняє бур'яни, при цьому залучає корисних комах та відлякує шкідників. Однорічна, проте чудово розмножується самосівом.

має потужну кореневу систему, що витісняє бур'яни, при цьому залучає корисних комах та відлякує шкідників. Однорічна, проте чудово розмножується самосівом. Лаванда створює густі зарості, під якими не виживають бур'яни, а її аромат відлякує багатьох шкідників городу. Багаторічна рослина, яка може рости на одному місці до 15 років.

створює густі зарості, під якими не виживають бур'яни, а її аромат відлякує багатьох шкідників городу. Багаторічна рослина, яка може рости на одному місці до 15 років. Хоста з її великим листям ефективно затіняє ґрунт, запобігаючи проростанню бур'янів у затінених ділянках. Багаторічна рослина, яка з роками розростається і стає ще ефективнішою у боротьбі з бур'янами.

Додаткові багаторічні варіанти:

Котяча м'ята — багаторічник, відлякує гризунів і деякі види шкідників

— багаторічник, відлякує гризунів і деякі види шкідників Рудбекія — яскрава багаторічна квітка, що утворює щільні зарості

— яскрава багаторічна квітка, що утворює щільні зарості Монарда — ароматний багаторічник, що пригнічує ріст бур'янів

Комбінуйте ці рослини на своїх грядках, і вони не лише прикрасять город, але й значно зменшать необхідність у прополці.

Раніше "Телеграф" писав, коли садити гладіолуси і як за ними доглядати.