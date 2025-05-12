Чи подорожчає у червні електроенергія для українців: скільки треба платити

У постанові щодо фіксованих цін на електричну енергію для побутових споживачів слова та цифри "30 квітня 2025 року" замінено на "31 жовтня 2025 року"

Українці поки що продовжуватимуть сплачувати за електроенергію за чинним тарифом – 4,32 грн за кіловат-годину. Хоча раніше в інформаційному просторі активно обговорювалася можливість значного зростання тарифів на світло.

Термін дії поточного фіксованого тарифу продовжено, пишуть у Міністерстві енергетики України. Згідно з документом, у постанові щодо фіксованих цін на електричну енергію для побутових споживачів слова та цифри "30 квітня 2025 року" замінено на "31 жовтня 2025 року".

Це означає, що принаймні до кінця жовтня поточного року вартість електроенергії для населення залишатиметься незмінною.

Тарифи для багатозонних лічильників залишились чинними. Фото - "Телеграф"

Таким чином, розрахунки за спожиту електроенергію залишаються на поточному рівні. Наприклад:

Домогосподарства з газовими плитами та централізованим гарячим водопостачанням, які споживають до 190 кВт-год щомісяця, платитимуть 820,8 грн на місяць.

щомісяця, платитимуть на місяць. Родини, що мешкають у помешканнях з електроплитами та мають централізовану подачу гарячої води, за споживання до 230 кВт-год на місяць сплачуватимуть 993,6 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, які тарифи не зростуть найближчі пів року.