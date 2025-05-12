Коли в Україну повернеться весняне тепло. Синоптики здивували прогнозом

Обіцяють аж до +27 градусів

В Україну на зміну дощам та прохолоді прийде майже літнє тепло. Подекуди повітря прогріється аж до +27 градусів.

Про це свідчаться дані порталу Ventusky. За його даними, в останні вихідні травня, 24-25 травня, вдень українців очікує тепла погода. Проте, зазначимо, що Ventusky може помилятись у прогнозах, адже дані постійно оновлюються.

Коли в Україні буде тепло

У суботу, 24 травня, синоптики прогнозують початок майже літньої спеки. Адже вдень стовпчик термометра покаже від +22 до +25 градусів. Найбільше сонце пригріє на півдні, зокрема в Одеській та Миколаївській областях. Вночі температура становитиме від +17 до +10 градусів. Сильних опадів синоптики на суботу не прогнозують, однак на півночі, заході та сході країни може пройти невеликий дощ.

Погода в Україні 24 травня

Погода в Україні 24 травня

У неділю, 25 травня, вже з ранку українців очікує доволі тепла погода. Так, стовпчик термометра вдень покаже від +18 до +27 градусів, а вночі — до 15 градусів. Проте вже ввечері захід країни може накрити сильний дощ подекуди з грозою.

Погода в Україні 25 травня

Погода в Україні 25 травня

Нагадаємо, попри прогнозоване тепло на кінець травня, Україну ще накриють чималі заморозки. Так, відчутного пониження температури слід очікувати вже з 12 по 15 травня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що частину України засипало снігом посеред травня.