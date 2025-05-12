Натуральним і не пахло: що підмішували в сметану та морозиво в СРСР

Люди вважають, що в радянському союзі морозиво і сметана були дуже якісними, але це було не зовсім правдою

У новинах часто з'являються згадки про те, як люди з ностальгією говорять про часи СРСР, називаючи їх "хорошими" і навіть висловлюючи бажання повернутись. Проте мало хто замислюється, що навіть такі буденні продукти, як сметана чи морозиво, у ті часи нерідко виготовлялись неякісно

"Телеграф" розповість, чим змішували сметану та морозиво. І чим замінювали справжні інгредієнти.

Морозиво

Мало хто знає, але знамените Радянське морозиво робили не завжди за одним рецептом. Наприклад, в 1980 році вершки замінили молоком, змішували з рослинними і гідрогенізованими жирами. Загусниками тоді служили борошно і крохмаль. Великою популярністю користувалися пломбіри різних сортів і знамениті торти з морозива. До складу горіхового або мигдального морозива входили підсмажені ядра горіхів або мигдалю. Проте насправді така яскравість смаку зумовлена далеко не натуральністю використовуваних інгредієнтів.

Приблизний асортимент морозива в радянському союзі

Сметана

Сметана в якій "могла стояти ложка" також не завжди була зроблена на совість. Річ у тому, що густої консистенції вдавалося домогтися завдяки крохмалю.

Також на виробництвах примудрялися красти, а недостачу заповнювали водою та іншими інгредієнтами.

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