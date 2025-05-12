Для клієнтів банків діятимуть нові обмеження з 1 червня

Зміни у зменшенні лімітів на грошові перекази з 1 червня 2025 стосуватимуться клієнтів, які мають один з двох рівнів ризику

Від 1 червня 2025 року в Україні банки зменшать ліміти на грошові перекази. Це стосуватиметься усіх користувачів, які здійснюють операції через картки або за реквізитами IBAN.

З 1 лютого поточного року банки встановили ліміт на грошові перекази до 150 тисяч гривень, однак на початку літа його знизять до 100 тисяч гривень. Це діятиме для клієнтів із "середнім" та "низьким" рівнем ризику, як йдеться у меморандумі банків за грудень 2025 року, передає РБК-Україна.

Водночас для тих, кого банк відносить до "високого рівня", ліміт становитиме 50 тисяч гривень, тобто його не змінять.

А от клієнти, що мають офіційно підтверджені джерела доходів, не підпадають під категорію тих, для кого діють ліміти на перекази. Якщо ж вони хочуть підвищити ліміт, то їм необхідно подати документи, що підтверджують їх фінансову спроможність, зокрема довідки ОК5, ОК7, податкові декларації, зарплатні відомості підтвердження зарахувань від державних органів та підтверджені доходи членів сімей, підтвердження волонтерської діяльності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи треба платити податки з переказів на картку від родичів.