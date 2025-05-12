Заморозки накриють Україну найближчими днями. Яким регіонам не повезе з погодою

Найбільше опадів очікується на заході країни

В Україні прохолодна та дощова погода триматиметься протягом другої декади травня. У високогірних районах можливі чималі заморозки та навіть сніг.

Про це "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кибальчич у матеріалі "Знову приморозить? Синоптик розповів, коли чекати нових заморозків у травні".

За прогнозами Кибальчича, з 13 по 15 травня Україну очікує нестійка та волога погода. Дощитиме переважно вдень, місцями навіть з грозами. У високогірних регіонах Карпат можливий мокрий сніг.

"За другу декаду травня в окремих регіонах може випасти місячна норма опадів, а то й більше. Для наочності очікуваної ситуації, карта накопичених опадів (у мм) за вказаний період представлена нижче", — йдеться у матеріалі.

Найсильніші опади прогнозуються в Карпатах, а також місцями — у центральних і північно-східних областях. Однак стовпчик термометра з 13 по 15 травня буде у межах мінімальних показників для травня. Так, вночі температура коливатиметься в межах +2…+9 °С, на заході країни можливі заморозки 0…-3 °С. Удень показники температури становитимуть +9…+15 °С, у центральних, південних і східних областях — місцями +16…+19 °С.

Водночас за прогнозами Укргідрометцентру 13 та 14 травня опади можливі практично на всій території України, а вже 15 травня — на заході та півночі. При цьому стовпчик термометра вдень коливатиметься від +15 до +19°С, а вночі подекуди сягатиме +3 °С.

Погода в Україні 13 травня

Погода в Україні 15 травня

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