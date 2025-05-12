"Бусифікація - це порушення прав людини": у Верховній Раді зробили заяву на захист законності

Там наголосили, що треба шукати інші шляхи вирішення проблеми

Новий закон про мобілізацію суттєво покращив військовий облік, активізував оновлення реєстрів та запровадив цифрові практики. Проте практика примусового затримання людей на вулицях продовжує завдавати шкоди іміджу держави.

Заяву про це опублікував офіційний акаунт Верховної Ради України в Facebook. Там прокоментували інтерв'ю голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича для BBC та зазначили, що так звана "бусифікація" є порушенням прав людини.

За словами парламентаря, армії необхідна підтримка суспільства, яка неможлива без прозорості, дотримання закону та поваги до гідності кожного. Він наголосив, що держава має гарантувати право військовозобов’язаних обирати підрозділ для служби, а не змушувати силоміць.

"Моя особиста думка – я це (бусифікацію — ред.) люто ненавиджу. Як тільки ми бачимо це десь в засобах масової інформації, зазвичай це фейсбук, інстаграм, де люди викладають, то ми відразу на це реагуємо, звертаємося до обласного ТЦК спочатку, чи в Києві в генеральний штаб. І вони визнають це на всіх нарадах, от повірте, бо ми збираємося постійно і говоримо. Керівники, які приходять, зазвичай, вони постійно кажуть: ми проти цього (бусифікації— ред.), ми постійно проводимо роз'яснювальну роботу", – заявив Завітневич.

Причини масового використання рейдів із затриманнями, за словами чиновника, криються у кадровому дефіциті, слабкому фінансуванні, перевантаженості судів та недосконалості правової культури. Саме тому, підкреслив він, держава має працювати над розвитком рекрутингових центрів, інформаційних сервісів та ширшою взаємодією всіх гілок влади – від ТЦК до органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що У місті Татарбунари на Одещині стався резонансний інцидент за участі поліції, цивільних та представників ТЦК. Співробітниця поліції, перебуваючи за кермом службового авто, на пішохідному переході збила семирічну дівчинку. Вже наступного дня батька постраждалої дитини, який був свідком аварії, доставили до територіального центру комплектування.