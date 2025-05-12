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Вся передова засипана трупами. Політтехнолог пояснив, чому ЗСУ вигідний російський наступ

Автор
Ігор Тимофєєв
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Екіпажу російського танка не пощастило
Екіпажу російського танка не пощастило. Фото facebook.com/ngu.east

"Цілі" війни не виконані, тому Путін не зупиняється

Російський лідер Володимир Путін не погоджується на запропоноване Києвом 30-денне перемир’я через неможливість представити своєму народу якісь очевидні здобутки війни з Україною. Тому він змушений вдавати, що веде наступ, відправляючи своїх військових на смерть.

Про в інтерв’ю YouTube-каналу "Телеграф UA" розповів політтехнолог Сергій Гайдай. Він пояснив, чому Росії будь-яке припинення війни сьогодні невигідне.

— Путін не має жодного аргументу, чому йому треба закінчувати [війну в Україні]. Він наступає, йому доповідають, що ми [росіяни] ведемо бої, що у нас стратегічна ініціатива на фронті, а українці в обороні, — каже політичний експерт.

На його думку сьогодні при нинішніх безпілотних технологіях ЗСУ краще оборонятися, адже той, хто наступає — втрачає живу силу, а той, хто обороняється, її зберігає.

— І нам вигідно, щоб вони наступали. Більш того, якщо вони перестануть наступати (це такий парадокс), тоді буде повна "заморозка" на фронті. Але йому [Путіну] вигідно показувати і Трампу, і всьому світу, що він в наступі, а українці змушені оборонятися, — каже політолог.

Він припустив, що кремлівський диктатор не розуміє, що втрачає живу силу, і хоча її у Росії більше — вона не безкінечна.

— Більше того, це підриває моральний стан, коли майже все передпілля (смуга загороджень попереду головної лінії оборони. — Ред.) засіяно їх трупами. Але, розумієте, вже два роки вся Росія вибудована під війну. Під війну працює економіка. З фронту йдуть гроші за загиблих і зарплата найманців. Це піднімає їхню економіку, — каже політичний експерт.

За його словами, у Росії люди звикли до війни, їм вона подобається.

— Цілі війни ще не виконані, тому він [Путін] не має [підстав] зупинятися. Його може зупинити тільки остаточна поразка на фронті або примус це зробити силою. Тобто не просто якісь санкції, а повна блокада його економіки, повна втрата боєздатності армії і заворушення всередині країни. На кшталт того, що йому влаштував Пригожин.

А поки такого нема — він не зупиниться. Я не бачу ніякого дипломатичного шляху. Взагалі війни дипломатичним шляхом не закінчують. Вони закінчуються тільки на полі бою. А поки у нього така ситуація, що він не бачить в цьому сенсу, — підсумував Сергій Гайдай.

Нагадаємо, що один з головних союзників Росії підтримав ідею про перемир’я.

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#Наступ #Перемир'я #Сергій Гайдай #ЗСУ