На заході +9°С - на сході +21 °С. Коли українців очікує найконтрастніша погода

Дощитиме в Україні ще довго

У другій декаді травня українцям можна не чекати значного потепління та сухої погоди, адже синоптики прогнозують дощі майже по всій території аж до 20 квітня. Однак вже ближче до кінця місяця ставатиме дедалі тепліше.

Про це "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кибальчич у матеріалі "Знову приморозить? Синоптик розповів, коли чекати нових заморозків у травні".

"У період із 16 до 20 травня спостерігатимуться помітні коливання температури з вищими показниками на півдні та сході країни і нижчими значеннями в північно-західних областях", — йдеться у повідомленні.

За прогнозом Укргідрометцентру, з 16 травня Україну очікують помірні дощі та доволі прохолодна погода. Адже стовпчик термометра здебільшого коливатиметься у межах від +11 до +19 градусів. Найтепліше буде на півночі, а от на заході, особливо у гірських регіонах, похолодання буде відчутним найбільше. До того ж вночі тут термометр опуститься до +3 градусів.

Погода в Україні 17 травня

Найконтрастнішою температура буде у понеділок, 19 травня, адже на заході країни вдень термометр покаже до +13 градусів, а на сході до +21 градуси. Це добре демонструє карта порталу Ventusky.

Погода в Україні 19 травня

"З 16 по 20 травня, як і раніше, в Україні йтимуть дощі через активність циклонів і проходження хмарних фронтів", — додає Кибальчич.

Він резюмував, що протягом другої декади травня спостерігатиметься переважно волога погода, з частими дощами, подекуди поривчастим вітром та холодними ночами практично по всій Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли Україні загрожують заморозки і де в цей час дощитиме.