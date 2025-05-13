Одним сніг, іншим +20°С. Яким областям пощастить з погодою найближчими днями

Опади накриватимуть Україну протягом другої декади травня

В Україні майже всю другу декаду травня триватимуть дощі та можливі заморозки. Однак на заході країни синоптики прогнозують навіть сніг.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. За його даними, українців вже 16 травня, у п'ятницю, очікує невеликий сніг. Проте, зазначимо, що Ventusky може помилятись у прогнозах, адже дані постійно оновлюються.

Погода в Україні 16 травня

У п'ятницю, 16 травня, синоптики прогнозують чималі опади на території країни. Так, на заході, зокрема у гірських регіонах Івано-Франківської та Чернівецької областей можливий сніг до 2 мм. В цей час на півночі країни і в Києві синоптики прогнозують до 6 мм опадів у вигляді дощу. Вже вдень опади накриють і західно-північні регіони та деякі центральні області.

Погода в Україні 16 травня

Температура 16 травня відзначатиметься своєю яскравою контрастністю, як видно на карті нижче, адже на заході стовпчик термометра опуститься до +1 градуса, а на сході та в центрі до +10 градусів. Вдень цей розподіл стане ще яскравішим, адже температура становитиме від +8 до +20 градусів відповідно.

Погода в Україні 16 травня

Погода в Україні 16 травня

Водночас Укргідрометцентр прогнозує чималу контрастність температур заходу та сходу країни, однак з опадів синоптики прогнозують дощ. Він має накрити західні, північні та центральні області.

Погода в Україні 16 травня

Нагадаємо, що вже після 24 травня в Україну повернеться весняне тепло. На півдні країни очікується до +27 градусів.

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