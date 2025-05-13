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Космічні відсотки за "Екстра гроші". Українка обурилася послугою "Київстару"

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Українка поскаржилась на послугу "Екстра гроші" від "Київстару" Новина оновлена 13 травня 2025, 08:48
Українка поскаржилась на послугу "Екстра гроші" від "Київстару". Фото Колаж "Телеграф"

Поповнення від 25 грн має чималу комісію

Користувачка "Київстару" звернула увагу на доволі високі відсоткові ставки за послугу "Екстра Гроші". З її допомогою українці можуть поповнити мобільний рахунок ніби в борг, але є нюанс.

Про це жінка написала під одним з дописів "Київстару" у Facebook. Відсоткову ставку оператора жінка назвала "виживанням клієнтів".

"Київстар, хоч з вами вже багато років, але сьогодні ви мене дуже неприємно вразили, складається враження, що йде політика на "виживання клієнтів", а не на підтримку", — пише жінка.

За її словами, у неї закінчились гроші на рахунку, а інтернет був потрібен. І вийшло так, що без інтернету вона не могла поповнити телефон через додаток банку, тому вирішила скористатись послугою "Екстра гроші". І після ознайомлення з тарифами жінка була неприємно здивована.

"Від Ваших тарифів просто в шоці: 25 грн +10……300+75. Відсоткова ставка річна 300-480 відсотків!!!" — пише користувачка.

Ба більше, вона обурена, що коли поповнила мобільний спершу списались гроші за послугу, а за тариф — ні. При цьому після підключення тарифу на телефоні не працював зв'язок, інтернет з'явився через хв 30 після поповнення.

Зауважимо, що на сайті "Київстару" прописані усі нюанси послуги "Екстра гроші" і дійсно поповнення від 25 грн має комісію. Виходить, чим більша сума, тим більша комісія. До прикладу, за 500 грн комісія 150 грн, це 30% від суми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Київстар" звинуватили у суттєвому погіршенні якості всіх послуг.

Теги:
#Тариф #Мобільний зв'язок #Київстар #Скарга #Оператор