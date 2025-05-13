Космічні відсотки за "Екстра гроші". Українка обурилася послугою "Київстару"

Поповнення від 25 грн має чималу комісію

Користувачка "Київстару" звернула увагу на доволі високі відсоткові ставки за послугу "Екстра Гроші". З її допомогою українці можуть поповнити мобільний рахунок ніби в борг, але є нюанс.

Про це жінка написала під одним з дописів "Київстару" у Facebook. Відсоткову ставку оператора жінка назвала "виживанням клієнтів".

"Київстар, хоч з вами вже багато років, але сьогодні ви мене дуже неприємно вразили, складається враження, що йде політика на "виживання клієнтів", а не на підтримку", — пише жінка.

За її словами, у неї закінчились гроші на рахунку, а інтернет був потрібен. І вийшло так, що без інтернету вона не могла поповнити телефон через додаток банку, тому вирішила скористатись послугою "Екстра гроші". І після ознайомлення з тарифами жінка була неприємно здивована.

"Від Ваших тарифів просто в шоці: 25 грн +10……300+75. Відсоткова ставка річна 300-480 відсотків!!!" — пише користувачка.

Ба більше, вона обурена, що коли поповнила мобільний спершу списались гроші за послугу, а за тариф — ні. При цьому після підключення тарифу на телефоні не працював зв'язок, інтернет з'явився через хв 30 після поповнення.

Зауважимо, що на сайті "Київстару" прописані усі нюанси послуги "Екстра гроші" і дійсно поповнення від 25 грн має комісію. Виходить, чим більша сума, тим більша комісія. До прикладу, за 500 грн комісія 150 грн, це 30% від суми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Київстар" звинуватили у суттєвому погіршенні якості всіх послуг.