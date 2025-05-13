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Таємничий зникаючий острів Інь Ян на Дністрі: природне диво, яке варто встигнути побачити (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Острів має характерну форму Новина оновлена 13 травня 2025, 10:44
Острів має характерну форму

Острів може змити водою через сильну повінь

Дністер — одна з найбільших річок України. Вздовж неї є десятки цікавих місць, які варто побачити хоча б раз у житті. І якщо ви доїхали до колишнього елітного курорту Європи — Заліщиків, варто побачити ще одне неймовірне місце поруч — острів Інь-Янь.

Острів отримав свою назву через виняткову схожість із китайським символом гармонії — інь-ян. Він виник після великої повені 1969 року, коли вода розмила землю, утворивши два півмісяці, що ніби обіймають одне одного. В суху погоду острів об’єднується, під час повені — від нього лишаються самі верхівки дерев. Вважається, що сильна повінь може зруйнувати його.

Вид на острів Інь Ян на Дністрі
Вид на острів Інь Ян на Дністрі

Як дістатися

Острів лежить на межі Івано-Франківської та Тернопільської областей, біля села Литячі. Дістатися сюди можна автобусом із Тернополя або ж автомобілем. Острови можна побачити і під час сплаву, але саме той вид буде тільки з висоти.

Найвдаліша точка для огляду — природний майданчик на скелі південніше села Литячі. Дістатися можна кількома шляхами. Найзручніше — з центру села: на південний схід довгою вулицею, а біля могутнього Литяцького дуба повертаєте праворуч, у напрямку річки. Хто наважиться — може піднятися з боку Дністра. Але там стежка крута і слизька.

Що подивитись поруч

Поряд — ще одна природна загадка. "Печера Відлюдника" — отвір у травертиновій скелі на схилі балки, за два кілометри від Литячів. Її важко помітити знизу: вхід — на висоті 4–5 метрів над землею.

Печера відлюдника
Печера відлюдника

За переказами, у 1930-х тут жив монах-відлюдник. У печері він вирубав ложе, обладнав витяжку для вогнища, а харчувався тим, що збирав у лісі. Іноді спускався до сіл, спілкувався з людьми про духовне, а потім зникав у скелях знову. Під час Другої світової війни він зник безвісти.

Раніше "Телеграф" розповідав про найбільше прісноводне озеро України — Ялпуг. Воно знаходиться на Одещині.

Теги:
#Туризм #Тернопільська область #Івано-Франківська область #Дністер #Острів