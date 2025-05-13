Таємничий зникаючий острів Інь Ян на Дністрі: природне диво, яке варто встигнути побачити (фото)

Острів може змити водою через сильну повінь

Дністер — одна з найбільших річок України. Вздовж неї є десятки цікавих місць, які варто побачити хоча б раз у житті. І якщо ви доїхали до колишнього елітного курорту Європи — Заліщиків, варто побачити ще одне неймовірне місце поруч — острів Інь-Янь.

Острів отримав свою назву через виняткову схожість із китайським символом гармонії — інь-ян. Він виник після великої повені 1969 року, коли вода розмила землю, утворивши два півмісяці, що ніби обіймають одне одного. В суху погоду острів об’єднується, під час повені — від нього лишаються самі верхівки дерев. Вважається, що сильна повінь може зруйнувати його.

Вид на острів Інь Ян на Дністрі

Як дістатися

Острів лежить на межі Івано-Франківської та Тернопільської областей, біля села Литячі. Дістатися сюди можна автобусом із Тернополя або ж автомобілем. Острови можна побачити і під час сплаву, але саме той вид буде тільки з висоти.

Найвдаліша точка для огляду — природний майданчик на скелі південніше села Литячі. Дістатися можна кількома шляхами. Найзручніше — з центру села: на південний схід довгою вулицею, а біля могутнього Литяцького дуба повертаєте праворуч, у напрямку річки. Хто наважиться — може піднятися з боку Дністра. Але там стежка крута і слизька.

Що подивитись поруч

Поряд — ще одна природна загадка. "Печера Відлюдника" — отвір у травертиновій скелі на схилі балки, за два кілометри від Литячів. Її важко помітити знизу: вхід — на висоті 4–5 метрів над землею.

Печера відлюдника

За переказами, у 1930-х тут жив монах-відлюдник. У печері він вирубав ложе, обладнав витяжку для вогнища, а харчувався тим, що збирав у лісі. Іноді спускався до сіл, спілкувався з людьми про духовне, а потім зникав у скелях знову. Під час Другої світової війни він зник безвісти.

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