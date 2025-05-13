Мільйони зарплатою, крутий кросовер та тисячі доларів готівкою: цікаві деталі із декларації судді КС

Він також володіє квартирою та земельною ділянкою

Суддя Конституційного суду України Василь Лемак за 2024 рік задекларував зарплату у розмірі 4,5 млн гривень, придбав авто за кілька мільйонів і ще 1 млн отримав від відчуження нерухомого майна.

Відповідну інформацію було опубліковано у щорічній декларації, яку Лемак подав у квітні 2025 року. У ній вказано також зарплату та інформацію про майно його дружини Мар’яни Лемак.

Суддя володіє власною квартирою та земельною ділянкою у місті Ужгород. Також він орендує квартиру на 86,7 квадратних метрів у Києві.

У графі транспортних засобів зазначено, що Василю Лемаку належать три автомобілі: ВАЗ 2107 2014 року випуску, KIA Sportage 2022 (1017500 гривень) року, Volkswagen Touareg 2025 (3432000 гривень).

За 2024 рік Василь Лемак отримав заробітну плату у розмірі 4 512 665 гривень, ще 222 266 гривень було отримано як зарплату у Державному вищому навчальному закладі "Ужгородський національний університет". Також 36 720 грн Лемак отримав як довічну плату за звання члена-кореспондента у Національній академії правових наук України. У декларації зазначено, що за 2024 рік Лемак отримав від відчуження нерухомого майна 1025000 гривень.

На банківських рахунках Василь Лемак зберігає 110 014 доларів, 10 784 євро, 294 821 грн та 12 192 гривень в іншому банку. Його дружина на банківських рахунках має 60 945 гривень. Готівкою суддя зберігає 87 000 доларів.

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