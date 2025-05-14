Температурна гойдалка та неприємний сюрприз: чим погода здивує українців наприкінці тижня

Синоптики озвучили прогноз на 15 та 16 травня

В Україні найближчими днями настане довгоочікуване потепління, але потім знову настануть температурні гойдалки. Водночас погода у середині травня принесе дощі.

Відповідний прогноз було опубліковано на сайті Укргідрометцентру. Синоптики зазначають, що на тепла можна чекати вже в четвер, 15 травня, а вже наступного дня температура значно впаде — у деяких областях одразу на 5 градусів.

Вночі стовпчики термометрів можуть падати лише до +3.. +4 градусів.

Так, 15 травня у північних, центральних, південних та східних областях очікується до +19 градусів.

У п’ятницю, 16 травня, деяким областям знову варто очікувати на помітне похолодання. Наприклад, у західній частині країни температура повітря впаде всього до +10...+11 градусів. У центрі та на півночі — до +15. А на півдні та сході, навпаки, цього дня потеплішає до +21 градуса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що майже всю другу декаду травня пройдуть дощі та можливі заморозки. При цьому на заході країни синоптики взагалі прогнозують сніг.