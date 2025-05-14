Це — вікно в потойбіччя: на Хмельниччині є озеро, яке не замерзає й ховає привидів

За переказами, назва озера походить від слова "вікно" — нібито у водоймі існує портал у потойбічний світ

А ви колись задумувалися, чи справді існують привиди? На Хмельниччині, у селі Хропотова, є озеро, про яке місцеві кажуть: у ньому живе щось потойбічне.

У цьому матеріалі "Телеграф" детально розповідає про це місце.

Де знаходиться

Озеро Вікнина розташоване в самому серці Хропотової й уже понад двісті років не вкривається кригою — навіть у найсильніші морози. Незалежно від погодних умов, температура води в ньому постійно тримається на рівні від +13 до +15 градусів. На поверхні озера часто можна побачити домашню й дику птицю, зокрема качок, які спокійно плавають у теплій воді навіть узимку. Коли температура повітря опускається до 20 градусів нище нуля, над водоймою здіймається пара, однак воно залишається незамерзлим.

Місцеві жителі пояснюють це явище великою кількістю підземних джерел, що виходять із глибини й приносять теплу воду, не дозволяючи озеру охолонути.

Місцеві легенди

Селяни переконані, що озеро володіє незвичними властивостями. Наприклад, там завжди водиться велика й гарна риба. За переказами, назва озера походить від слова "вікно", адже вважається, що у водоймі нібито існує портал у потойбічний світ.

Легенда настільки інтригує, що після її розповіді виникає бажання побачити Вікнину на власні очі, аби переконатися в його таємничості. Попри те, що озеро виглядає привабливо — там можна ловити рибу, плавати на човні чи просто відпочивати, та багато хто відчуває справжній страх, пов’язаний саме з плаванням. Як кажуть місцеві жителі, озеро ніби відкриває двері для привидів, які починають діяти на власний розсуд — створюють вирви, у які зникають люди, або тягнуть їх на дно.

Природа сповнена загадкових явищ, і подібні аномалії цілком можуть мати місце. Та чи пов’язані вони зі світом потойбічним — сказати складно. Що більше людей вірить у містичне походження озера, то сильніше поширюється страх і серед гостей Хропотової. Втім, скептики мають свої версії: вони пояснюють усе природними факторами — наявністю великої риби чи особливо м’якою водою, після якої одяг наче випраний із кондиціонером. Можливо, існують і інші пояснення, однак люди не порушують усталених правил та уникають купання в озері.

Навіть якщо велика риба — результат чиєїсь ініціативи, люди більше схильні вірити в містичне, ніж у науково обґрунтоване твердження.

Отже, озеро Вікнина на Хмельниччині залишається не лише природною загадкою, а й джерелом місцевих легенд, що надають йому містичного ореолу.

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