Українські Тімон і Пумба підкорили TikTok: кіт і його власниця стали вірусним дуетом (відео)

Важко втриматися від сміху, коли бачиш цього спокійного та артистичного хвостатого улюбленця

Іноді найкращий спосіб зняти стрес — це просто посміятися з чогось дрібного, але неймовірно чарівного. До прикладу, днями мережу підірвало курйозне відео, на якому пухнастий кіт у незвичних позах сидить поруч із власницею під відому мелодію з мультфільму "Тімон і Пумба".

Кадри опублікувала користувачка TikTok. Жінка жартома підписала допис: "А що буде, якщо провести свій день, як кіт?".

Українці не стримують емоцій у коментарях — і справді, важко втриматися від сміху, коли бачиш цього спокійного та артистичного хвостатого улюбленця. Дехто жартує про "навантажений графік" учасників відео. Одни чоловік іронічно пише: "Як ви витримали такий напружений графік?". А інші — щиро дивуються, як вдається зняти таке спокійне відео.

Коментатори в один голос визнають: кожне нове відео з цим котом — як окрема серія мінісеріалу. Користувачка захоплено запитує: "Як він у вас не тікає і сидить спокійно в кадрі? Взагалі кожна серія — це мистецтво".

Один з глядачів навіть запитує: "Скільки грам треба для такого ефекту?" — жартуючи про неймовірну розслабленість кота.

Така порція котячого спокою під мультяшну мелодію — саме те, що потрібно, щоб усміхнутись у стрічці. Не дивно, що це відео стало вірусним — в ньому є все: гумор, затишок і трішки магії повсякденності.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Харкові посеред дня у дворі багатоповерхівки помітили незвичних гостей — отару овець, яка спокійно прогулювалася клумбами та щипала траву.