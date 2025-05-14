Саме на часі? Комунальники хочуть закупити взуття на 54 мільйони гривень (тендер)

Тендер включає 6 окремих лотів

У межах програми оновлення засобів індивідуального захисту, товариство "Газорозподільні мережі України", що базується в Києві, оголосило тендер на закупівлю великої партії спеціалізованого захисного взуття. Загальна очікувана вартість закупівлі становить понад 54 млн грн.

Про це йдеться на сайті державних закупівель "Prozorro". Вся отримана в рамках проєкту продукція буде розподілена між численними філіями підприємства по всій Україні.

Тендер включає 6 окремих лотів:

Лот 1 – Черевики шкіряні (22 956 пар)

Лот 2 – Черевики шкіряні з високими берцями (1 202 пари)

Лот 3 – Черевики шкіряні з високими берцями утеплені (18 409 пар)

Лот 4 – Черевики зварника (859 пар)

Лот 5 – Чоботи гумові (9 444 пари)

Лот 6 – Боти діелектричні (740 пар)

Детальні технічні вимоги до матеріалів і конструктивних елементів наведено нижче в скриншоті:

Аукціон буде заплановано після 17 травня 2025 року. Термін дії забезпечення – не менше 120 днів з дати кінцевого строку подання пропозицій. Очікувана вартість закупівлі становить 54 421 485 грн з урахуванням податків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти здійснив закупівлю канцелярського приладдя на понад 40 тисяч гривень без використання електронної системи публічних торгів.