Ваше ім'я може здаватись дивним для росіян: перевірте його у списку

У списку 7 імен

Імена для людей в Україні мають важливе значення, вони можуть розповісти про характер, або навіть історію родини. А от росіяни більшість з них не розуміють, вони здаються для них дивними.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok, аби він навів список дивних імен, які не сприймають у Росії. Нейромережа наводить таких 7 імен.

Оксана – хоч це ім’я відоме в Росії, воно асоціюється насамперед з українською культурою. У Росії воно менш розширене і може сприйматися як суто українське. Соломія – ім’я, популярне в Україні, пов’язане з біблійною традицією, але в Росії воно рідкісне і може викликати здивування через незвичне звучання. Леся – зменшувальна форма імені Олеся, але в Україні часто використовують як самостійне ім'я. У Росії воно маловідоме і може здаватися дивним. Ярина – Походить від імені Ярослава, але в Україні це окреме ім'я, яке несе історію. У Росії воно майже не зустрічається і може бути незрозумілим. Зоряна – ім’я, пов’язане зі словом "зірка", популярне в Україні, але в Росії воно рідкісне і сприймається як екзотичне. Меланка – українське ім’я, пов’язане з народними традиціями (наприклад, святом Маланки), але в Росії воно невідоме і може виражатися не розуміння. Софійка – хоча ім’я Софії поширене в Росії, форма "Софійка" є типовою для України і може здаватися незвичною для росіян.

Варто додати, що є українські імена, які дратують жителів Росії. Мова йде за чоловіків з іменем Степан та жінок з іменем Оксана.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Росія вкрала українську ідентичність через імена.