Вони стануть родзинкою в колекції: в Україні продають набір бурштинових шахів з СРСР (фото)

Такий унікальний товар може підійти як для особистого користування, так і для подарунку

Шахи з СРСР — це символ епохи, коли гра була уособленням престижу, стратегічного мислення та культурної глибини. В Україні представили такий антикварний лот із бурштину.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті купівлі-продажу. Станом на зараз за товар змагаються 23 учасники, а поточна ціна вже досягла 6 000 грн.

Шахи виконані з дерева з декоративними бурштиновими вставками, мають характерний радянський стиль. Продавець зазначив, що реставрації не проводилось, а на деяких елементах видно природні сліди часу — усе це детально зафіксовано на фотографіях.

Ці шахи, що гармонійно поєднують естетику та практичність, відтворюють дух тієї епохи та дозволяють не лише насолодитися грою, а й зануритися в історію, яка вже стала невід'ємною частиною колекційних предметів.

Довжина скриньки становить 41,5 см. Це — класичний дерев’яний футляр, у якому зручно зберігається повний комплект фігур і складне ігрове поле. Такий розмір є типовим для шахів у стилі СРСР і підходить як для гри, так і для колекціонування.

Аукціон завершиться 18 травня, тож охочі ще мають час зробити ставку. Оплатити можна через "ПриватБанк", "Monobank" або готівкою, а доставку здійснюють "Новою поштою" або при особистій зустрічі в Харкові.

Любителі ретро й колекціонери мають шанс отримати частинку історії прямо з радянської епохи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на українському майданчику для колекціонерів виставили на продаж порцелянову статуетку "Кум до куми", що походить із часів Радянського Союзу. Її сюжет заснований на мотивах української народної пісні.