В СРСР школярі вчились менше: причина може здивувати

Але відбулись зміни і на це є причини

Система шкільної освіти в Україні пройшла тривалий шлях трансформації від радянських часів до сьогодення. Так, в СРСР діти вчились до 7-го, або до 10-го класу.

"Телеграф" розповість, чому таке рішення прийняли в СРСР. А також те, скільки років вчились діти після проголошення Незалежності.

У радянські часи базова середня освіта спочатку складала 7 класів, а повна середня — 10 класів. Ця система була запроваджена в 1930-х роках і проіснувала з незначними змінами до розпаду СРСР. Семирічна освіта вважалася достатньою для робітничих професій, а десятирічна готувала абітурієнтів для вступу до вищих навчальних закладів.

Після здобуття незалежності Україна переглянула освітню систему, привівши її у відповідність з європейськими стандартами. Сьогодні українські школярі навчаються 9 років для здобуття базової середньої освіти та 11 років для повної загальної середньої освіти.

Зміна тривалості навчання була зумовлена декількома факторами:

Необхідністю глибшого вивчення предметів через зростання обсягу знань у всіх галузях.

Інтеграцією України в європейський освітній простір.

Збільшенням кількості обов'язкових предметів.

Відповідно до сучасних українських освітніх стандартів, після 9 класу учні можуть продовжити навчання в старшій школі (10-11 класи) або обрати професійно-технічну освіту. Після 11 класу випускники отримують повну загальну середню освіту.

Варто також зазначити, що в Україні впроваджується реформа "Нова українська школа", яка передбачає перехід до 12-річної системи навчання, що ще більше наблизить українську освітню систему до європейських стандартів.

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