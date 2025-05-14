Сміялася вся Україна: "Дія" пожартувала над фронтменом "Циферблату" (відео)

Серед учасників НМТ жарт став особливо актуальним

Популярний український сервіс на своїй сторінці поділився відео з реакцією вокаліста "Циферблату" Даніїла Лещинського, коли Україна потрапила до грандфіналу "Євробачення-2025". На кадрах чоловік збентежено підійшов до камери, намагаючись усміхнутися.

"Дія" вирішила пожартувати на цьому курйозному моменті. Допис опублікували в TikTok із назвою: "Я намагаюсь усміхнутися, як у паспорті, щоб пройти Дія.Підпис".

Такий мем викликав хвилю позитивних реакцій та сміху серед українців. Користувачі активно коментували, підкреслюючи, що насправді, щоб досягти ідеальної посмішки, іноді доводиться добре постаратися. Звісно, жарти не забарилися:

"Боже, та там поки всміхнешся — і перекосить. З десятого разу все виходить!"

"Там треба усміхатися, а я з покер фейсом дивилася, чого не пропускає"

Цікаво, що такий момент став особливо актуальним для учасників НМТ (Національного мультимедійного тесту), адже вони часто використовують цю опцію для входу в особистий кабінет.

Цей випадок підірвав мережу українських користувачів, оскільки "Євробачення-2025" зараз активно обговорюють на різних платформах. "Дія" вдало використала цей момент, щоб додати гумору до подій навколо цього пісенного конкурсу й це відео одразу стало популярним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львові понад 5 тисяч осіб взяли участь у біговому напівмарафоні, який проходив у центрі міста. Однак один із учасників став причиною для жартів у мережі через свій незвичний вчинок.