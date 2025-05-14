Українська авіація може відкинути "копита": чиї інтереси лобіює "слуга народу" Копитін

Народний депутат Ігор Копитін просуває російські інтереси в українську оборонну галузь, монополізуючи ринок ремонту авіатехники. Журналісти дослідили факти, що підтверджують зв’язок нардепа Ігоря Копитіна з лобіюванням інтересів підсанкційних бізнесменів та компаній.

Про це пише УНН у своєму розслідуванні.

На підтвердження своїх слів журналісти оприлюднили інформацію, що Ігор Копитін, як член Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони у перші дні повномасштабного вторгнення тиснув на Державну авіаційну службу щодо підтримки ТОВ "НЗОПЕРЕЙШІНС" у питанні реєстрації двох гелікоптерів — Мі-171 та Мі-171Е. При цьому відповідні листи вже раніше публікували ЗМІ, фото яких продемонструвало видання.

У розслідування зазначається, що питання нардепа було вирішене позитивно. При цьому попри відсутність правових підстав зазначені вертольоти були внесені до Державного реєстру цивільних повітряних суден України з 20 по 28 березня 2022 року відповідно.

Як з’ясували журналісти, Ігор Копитін діяв у інтересах Романа Мілешка — власника і співвласника групи компаній авіаційної галузі, з яким, очевидно знайомі давно, та мають тісні зв’язки.

Зокрема, Роман Мілешко та рідний брат Ігоря Копитіна — Володимир — одночасно навчалися в Харківському інституті льотчиків ВПС України. Крім того, Мілешко працював та отримував доходи на підприємстві, що належить Ігорю Копитіну і членам його сімʼї — ТОВ "РОТОР УКРАЇНА".

Як пише видання, один з вертольотів, які були екстрено внесені до Державного реєстру цивільних повітряних суден належить компанії "AVIASERVICE LLC", а його експлуатантом є ТОВ "НЗОПЕРЕЙШІНС", бенефіціарним власником якого є Роман Мілешко.

Водночас прослідковується зв’язок інших власників компанії "AVIASERVICE LLC" із підсанкційними особами та компаніями. В результаті виявилось, що олігарх Бідзіна Іванішвілі, засновник партії "Грузинська мрія", проти якого нещодавно увів санкції президент України Володимир Зеленський, передав в експлуатацію компаніям Романа Мілешка сім вертольотів.

Окрім цього, Мілешко був співзасновником "AERO EXPEDITION" — 49%, "EXPEDITION AVIATION" — 70%. Остання була посередником у наданні вертольотів Мі-8 між замовником — французьким оборонним відомством та експлуатантами, зокрема, російською компанією "ПАНХ" і грузинською компанією "AVIASERVICE LLC".

Таким чином, група компаній Мілешка проводить фінансові та торговельні операції з представниками грузинської влади, які тісно пов'язані з російським бізнесом та щодо яких в Україні введено санкції.

Журналісти також виявили, що загалом до групи компаній, які належать прямо або контролюються Мілешком, входять:

ТОВ "НЗОПЕРЕЙШІНС";

ТОВ НВФ "МС АВІА-ГРЕЙД";

ПрАТ "Авіакомпанія Константа";

ТОВ "ІНКОМПАС";

ТОВ "КСЄНА";

"EXPEDITION AVIATION (FZC)" Обʼєднанні Арабські Емірати.

При цьому деякі з цих компаній зараз виконують в Україні більшість державних замовлень, пов'язаних з ремонтом авіації, включаючи військову, що має власну передісторію.

Наприклад, батько Романа Мілешко — Віктор був заступником керівника постійного представництва так званого Уряду АР Крим після російської анексії, а також керівником програми у акціонерному товаристві "Науково-виробнича авіаційна Корпорація "ІРКУТ" (російська авіабудівна корпорація).

Окрім цього зазначається і про зв'язки з родиною Пальчик, які є вихідцями з Криму, що мають розгалужену мережу підприємств, які займаються постачанням авіаційної та, зокрема, вертолітної техніки. Глава родини Олексій Пальчик також є бенефіціаром низки компаній в рф.

При цьому з компанією "LINKER (FZE)", яка у 2021 році потрапила під санкції США за участь у критичному експорті для російського ОПК, є щонайменше три операції між ТОВ "НЗОПЕРЕЙШІНС" Мілешка.

"Компанії Романа Мілешка, які прямо або опосередковано належать йому або підконтрольні йому, за допомогою Ігоря Копитіна почали отримувати замовлення на ремонти, переобладнання та обслуговування різних типів повітряних суден. Фактично більшість державних замовлень у цій сфері опинились у компаній зі згаданого списку", — пише УНН.

Таким чином, на третій рік повномасштабноі війни контрактів у згаданих фірм більше, ніж у державних компаній, таких як ПАТ "Мотор-Січ" або ДП "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон". А ще в одному авіагіганті АТ "АНТОНОВ" директором призначили Євгена Гаврилова, одного з колишніх керівників ПрАТ "Авіакомпанія "Константа" та ТОВ "КСЄНА", підконтрольних Роману Мілешку.

За твердженням журналістів, нардеп Ігор Копитін просуває інтереси компаній повʼязаних з громадянами росії, та підсанкційними особами монополізуючи авіаремонтну галузь України підприємствами з групи компаній Романа Мілешка.