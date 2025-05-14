Погодний хаос накриє Україну на цілий тиждень: до цього варто підготуватися заздалегідь

На потепління не варто розраховувати

В Україні друга декада травня відзначиться погодним хаосом та перепадами температур. Синоптики очікують, що цей період характеризуватиметься безліччю опадів та прохолодними ночами.

Про це розповів у коментарі "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, період з 16 по 20 травня буде теплішим на півдні та сході України та прохолодним у північних та західних областях.

Практично по всій території нашої країни зберігатиметься дощова погода та періодичними поривами вітру. Крім того, у нічний час доби варто бути готовими до температур нижче +10 градусів, а іноді й до заморозків.

Загалом прогноз Кібальчича збігається з очікуваннями Укргідрометцентру на найближчі дні.

Погода 15 травня

Погода 16 травня

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Погода 18 травня

Погода 19 травня

Варто зазначити, що заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова розповідала "Телеграфу", що у світі зараз спостерігаються зміни в атмосферній циркуляції, що сталися десь у 2003 році.

"Саме ця нова система атмосферної циркуляції нестабільна та непередбачувана. Вона створює умови для екстремальних явищ: раптове потепління, різке похолодання – все це ми вже спостерігаємо. Частота таких явищ зростатиме", — сказала вона.

Також, за її словами, нестабільно буде і в плані опадів — їх може то не бути зовсім, то занадто багато. Мартазінова також зазначила, що періоди різких аномальних похолодань та потеплінь можуть тривати по 10 днів або довше. Найближчими роками таких періодів ставатиме ще більше.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Буковині майже наприкінці весни несподівано випав сніг. У гірських районах температура вночі опустилася нижче за нуль, і деякі села опинилися під снігом.