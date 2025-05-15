Травневі заморозки відступають. Коли в Україну прийде літня погода

Останній місяць весни не приніс тепла

У травні погода в Україні не дуже радує, адже замість довгоочікуваного тепла та сонечка, стоять холоди та йдуть дощі. Потепління найближчим часом чекати не варто, проте заморозки відступлять.

Коли потепліє в Україні

За прогнозом синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи, цього тижня ночі залишатимуться холодними — від +2 до +9 градусів. Вдень повітря також не надто прогріватиметься — 9-14 градусів із позначкою "плюс".

Лише наприкінці тижня, за прогнозом Птухи, можливе незначне підвищення до +13 +19 градусів. Проте наступний тиждень може бути трохи теплішим — синоптикиня прогнозує, що після 18 травня очікується перебудова синоптичних процесів.

Чи потепліє в Україні до кінця травня

За прогнозом meteofor.com.ua, у Києві температура повітря зберігатиметься нижчою за 20 градусів до 25 травня. Після цієї дати та до кінця місяця повітря прогріватиметься до +20 +23 градусів.

У Дніпрі буде тепліше. Вже 22 травня стовпчики термометрів покажуть +22 градуси. Максимальна температура до кінця травня — 25 градусів тепла.

В Одесі повітря не прогріватиметься вище +20 аж до 29 травня. Цього дня синоптики прогнозують 22 градуси тепла.

У Львові +20 градусів очікується 25 травня. З цього дня до кінця місяця температурні показники вдень встановляться на рівні 20-21 градуса вище нуля.

Раніше "Телеграф" публікував меми про холодний травень. Українці жартують про погоду.