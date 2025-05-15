Черепашка-ніндзя чи все ж кіт? У TikTok запустили новий тренд, який змусить сміятися

Цей формат стрімко став вірусним

Тренд із пухнастими улюбленцями знову захопив мережу — цього разу глядачі не стримують ані сміху, ані зворушення. Так, зараз активно набирає популярності новий зворушливо-саркастичний тренд, у якому люди розповідають історії появи своїх котів — і роблять це за допомогою гумористичних фраз.

Одне з таких відео опублікували в TikTok.

"Я така красива! За скільки купили?", — ніби питає кішка.

А у відповідь — щось на кшталт: "Тебе витягнули зі стічної труби за містом, а ти билася з нами".

Найбільше комічності додає остання фраза: "Я що!? Черепашка-ніндзя?!".

Цей формат стрімко став вірусним — тисячі українських користувачів уже опублікували свої варіанти історій "порятунку" чи "походження" пухнастиків. Ідея поєднує емоційність із гумором, тому люди вмить підхопили популярну тенденцію.

У коментарях пишуть, натякаючи на популярний серед дітей мультсеріал "Черепашки-ніндзя", де присутній також щур-учитель:

"Донателло, це ти? Щось заріс трохи"

"Черепашка киця"

"А щура де поділи?"

Тренд демонструє, як креативність, любов до тварин і популярна культура з мультфільмів поєднуються в форматі, що розчулює й розважає водночас.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві старанна такса насмішила мережу. Там пожартували, що чотирилапий нібито "копає метро на Виноградар".