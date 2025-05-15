Черепашка-ніндзя чи все ж кіт? У TikTok запустили новий тренд, який змусить сміятися
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Цей формат стрімко став вірусним
Тренд із пухнастими улюбленцями знову захопив мережу — цього разу глядачі не стримують ані сміху, ані зворушення. Так, зараз активно набирає популярності новий зворушливо-саркастичний тренд, у якому люди розповідають історії появи своїх котів — і роблять це за допомогою гумористичних фраз.
Одне з таких відео опублікували в TikTok.
"Я така красива! За скільки купили?", — ніби питає кішка.
А у відповідь — щось на кшталт: "Тебе витягнули зі стічної труби за містом, а ти билася з нами".
Найбільше комічності додає остання фраза: "Я що!? Черепашка-ніндзя?!".
Цей формат стрімко став вірусним — тисячі українських користувачів уже опублікували свої варіанти історій "порятунку" чи "походження" пухнастиків. Ідея поєднує емоційність із гумором, тому люди вмить підхопили популярну тенденцію.
У коментарях пишуть, натякаючи на популярний серед дітей мультсеріал "Черепашки-ніндзя", де присутній також щур-учитель:
- "Донателло, це ти? Щось заріс трохи"
- "Черепашка киця"
- "А щура де поділи?"
Тренд демонструє, як креативність, любов до тварин і популярна культура з мультфільмів поєднуються в форматі, що розчулює й розважає водночас.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві старанна такса насмішила мережу. Там пожартували, що чотирилапий нібито "копає метро на Виноградар".