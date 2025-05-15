Швидко проростити насіння допоможе окріп. Інструкція та переваги

Також вона підвищує схожість

Насіння деяких культур має тверду товсту оболонку, крізь яку паростку складно пробитися. Допомогти йому можна за допомогою дуже гарячої води.

Про цей спосіб розповідає GradinaМax. Він підходить лише для рослин, чиє насіння має щільну оболонку. Для насіння з тонкою ніжною оболонкою полив окропом застосовувати не можна — воно просто звариться. А ось тверда оболонка розм'якшиться та потріскається, відкриваючи шлях паростку.

Для яких культур підходить поливання гарячою водою

полуниця,

м'ята,

пастернак,

селера,

аквілегія,

петунія,

віола,

лаванда,

дельфініум,

гвоздика,

еустома,

люпин,

інші культури з щільною оболонкою насіння.

Переваги поливу насіння окропом

Швидке проростання

Висока схожість

Рівномірні та одночасні сходи

Немає потреби в попередній обробці насіння від шкідників та стимуляторами росту

Техніка посіву насіння в политий окропом ґрунт

Що знадобиться

пластикові ємності з кришками та дренажними отворами пухкий поживний субстрат харчова плівка та поліетиленовий пакет рушник або шматок тканини — для закутування

Полив насіння окропом — алгоритм дій

Заповнити ємності субстратом, розподілити насіння, трохи вдавлюючи його. Далі посів треба полити дуже гарячою водою (70-80 градусів, не більше!). Є ще один спосіб — спочатку щедро пролити ґрунт гарячою водою, та закласти насіння в гарячий ґрунт.

Після цього ємність треба закрити харчовою плівкою, поставити у поліетиленовий пакет, загорнути у тканину для збереження тепла та на годину поставити у тепле місце.

Через годину знімають тканину та пакет, залишивши плівку. Ємності треба тримати за температури +23 +25 градусів. Щодня необхідно провітрювати ємності та зволожувати ґрунт.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим підживити полуницю під час цвітіння. На це добриво ви не витратите ані копійки, а ягоди збиратимете відрами.