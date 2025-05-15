Ідеальне місце для тих, хто шукає умиротворення. Лумшори варто відвідати не лише заради чанів (фото)

Там розташовано найбільшу полонину Українських Карпат

Відпочинок в Україні може подарувати незабутні враження та оздоровити. У нас є багато чудових місць для відпочинку, зокрема варто побувати у високогірному селі Лумшори, яке відоме своїми чанами.

"Телеграф" розповідає про це невеличке село в Перечинському районі Закарпатської області на схилах Карпатських гір. Воно розташоване на березі річки Туричка.

Унікальні природні умови зробили Лумшори курортом ще у XVIII столітті

Село має цілющі мінеральні води й ще з XVIII століття їх почали використовувати для купання у гарячих чанах. Таке оздоровлення було популярним серед заможних людей. Великі металеві ємності наповнювали мінеральною водою, а під ними розводили багаття, нагріваючи воду до комфортної температури.

Саме так це виглядає й у наші дні. Лумшорські чани на свіжому повітрі допомагають розслабитися, відновити сили та зняти стрес, що дуже актуально для українців зараз.

Лумшори — це не тільки чани

Окрім водних процедур Лумшори дарують можливість насолодитися неймовірними краєвидами. Це ідеальне місце для тих, хто шукає спокою, умиротворення та гармонії з природою.

Зокрема варто відвідати найбільшу полонину Українських Карпат Руна (Рівна). Це комплекс високогірних альпійських лугів, що простягається на 1100 гектарів на висоті 1479 метрів над рівнем моря.

Як добратися до села Лумшори

На автомобілі: З Ужгорода їхати на південь трасою Н13 в бік Перечина (близько 60 км). У Перечині повернути на дорогу Р21 і продовжувати їхати ще близько 10 км.

На автобусі: З центрального автовокзалу Ужгорода автобусом треба доїхати до Перечина (приблизно 1 годину). З Перечина ходять маршрутки та автобуси до Лумшор, їхати близько 30 хвилин.

На електричці: На центральному залізничному вокзалі можна сісти на електричку до Перечина. Далі до Лумшор — автобус чи маршрутка.

Ціни на відпочинок у Лумшорах

Ціни на 2-місний номер стартують від 600 гривень. Будиночок у стилі шале до 11 осіб коштує 4800 гривень.

Ціни на відпочинок в чанах різні. Стартують від 500 гривень за годину.

Раніше "Телеграф" розповідав про унікальне містечко на Тернопільщині з "тропічним" кліматом. У 30-ті роки минулого сторіччя воно було престижним курортом для тогочасної польської еліти.