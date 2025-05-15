Не тільки заморозки і гроза. Яким областям не пощастить з погодою найближчими днями

Погода до кінця тижня відзначиться своїм контрастом

Україну продовжує накривати негода з дощами та заморозками. Однак вже найближчим часом очікується короткочасне потепління.

Про це "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кибальчич у матеріалі "Знову приморозить? Синоптик розповів, коли чекати нових заморозків у травні".

"У період із 16 до 20 травня спостерігатимуться помітні коливання температури з вищими показниками на півдні та сході країни і нижчими значеннями в північно-західних областях", — каже синоптик.

За прогнозами Укргідрометцентру, у п'ятницю, 16 травня, на заході країни вдень температура становитиме до +13 градусів, а вночі — до +3 градусів. Однак в Львівській та Рівненській областях обіцяють заморозки від 0 до -5 градусів. На півночі країни стовпчик термометра вдень показуватиме від +10 до +20 градусів, тепліше буде у більш східних регіонах. При цьому на сході, в центрі та півдні країни сонце пригріє аж до +20 градусів. Опади накриють центральні та північні області.

Погода в Україні 16 травня

У суботу, 17 травня, синоптики прогнозують значне потепління, однак опади накриють майже усі області. На заході та півночі термометр показуватиме +15 градусів вдень та до +6 градусів вночі. Центральні, південні та східні регіони очікує до +22 градусів та невеликий дощ. Однак на цей день синоптики теж обіцяють чималі заморозки на сході України.

Погода в Україні 17 травня

У неділю, 18 травня, буде прохолодніше, а в деяких регіонах навіть прогнозують дощ. На заході та півночі термометр покаже від +14 до +18 градусів, а на сході та в центрі — від 15 до 19 градусів тепла. Південним областям прогнозують до +18 градусів вдень з дощами та грозою.

Погода в Україні 18 травня

За словами Кибальчича, протягом прогнозованого періоду спостерігатиметься переважно волога погода, з частими дощами, подекуди поривчастим вітром та холодними ночами практично по всій Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україну повернеться майже літнє тепло.