Срібло, емаль та позолота: непристойний сервіз з СРСР продають на аукціоні (фото)

Із непристойного в ньому — лише ціна

У всі часи витончені столові сервізи залишалися ознакою статусу й тонкого смаку — не виняток і радянська епоха. До прикладу, на українському онлайн-аукціоні з’явився унікальний лот — чайно-кавовий сервіз з СРСР зі срібла 916 проби, оздоблений емаллю та позолотою.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті для комекціонерів Violity. Власник зазначив, що комплект розрахований на 6 персон, а його загальна вага — 3,3 кг.

Усі предмети сервізу виготовлені з темного металу та щедро декоровані яскравою емаллю. Кожен елемент прикрашений вишуканим квітковим орнаментом, у якому переважають відтінки зеленого та білого. Такий дизайн надає виробам вишуканості та художньої цінності.

Виріб датується періодом до 1958 року. Продавець запевнив: сервіз зберігся в гарному стані, без слідів користування, реставрації, лише з незначними ознаками віку, властивими антикварним речам.

197 користувачів стежать за лотом, та, попри високу зацікавленість, ставки поки не досягли резервної ціни. Охочі можуть придбати набір за повну ціну — 421 000 грн. Лічені години залишилися до закриття аукціону. Оплату автор оголошення приймає в готівці або через популярні банкові сервіси, а доставку готовий здійснити як по Україні, так і за кордон.

Такий сервіз — не просто предмет побуту, а справжній витвір ювелірного мистецтва з радянської епохи. Його поява на аукціоні — рідкісний шанс для колекціонерів поповнити збірку ексклюзивним лотом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні продають набір бурштинових шахів з СРСР. Слід зазначити, що такий товар може підійти як для особистого користування, так і для подарунку.