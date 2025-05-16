До літньої спеки приготуватись: коли в Україну прийде справжня літня погода (карта)

Перша половина травня не порадувала більшу частину України звичним теплом, що означало близький прихід літа. Замість того міста накрив холодний циклон – вітер, дощі, подекуди навіть сніг.

Проте, за даними порталу Ventusky, вже з вівторка, 20 травня, українці зможуть нарешті прибрати теплий одяг в шафи. На півдні та сході температура коливатиметься від +20…+18 градусів. На заході країни варто чекати +17…+15 градусів, а центральні регіони та північні регіони ще залишатимуться в зоні відносно низької температури – +15…+10 градусів. На сході в цей день очікуватимуться великі дощі з грозами.

В середу, 21 травня, холодне повітря перейде на східні області – там варто чекати +18…+16 градусів. Решта територія країни відчує на собі стабільні +23…+17 градусів. У Харківській області пройдуть незначні дощі.

22 травня, в четвер, тепла температура залишиться в центральній частині України – +22…+18 градусів. На заході варто очікувати +18…+9 градусів, а на сході – +21…+19 за Цельсієм. Опади накриють західну частину держави та Одещину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Україну знову очікують заморозки, які можуть завдати значних збитків аграріям. За прогнозами синоптиків, у ніч на 16 та 17 травня у Львівській і Рівненській областях температура на поверхні ґрунту знизиться до -2°C.