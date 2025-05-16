Єдиний в Україні замок тамплієрів та кілометри винних погребів. Де їх шукати на Закарпатті (фото)

Через ці місця колись проходили торгові шляхи до європейських країн

На Закарпатті є замок тамплієрів, який розташований у селищі Середнє Ужгородського району, що розташоване між Ужгородом та Мукачево. Крім того, ця місцевість відома своїми старовинними винними підвалами.

Єдиний замок тамплієрів на території нашої країни

Першим власником замку у Середньому, від якого зараз лишилися мальовничі руїни, був католицький чернечо-лицарський орден тамплієрів. Замок був заснований у 12-13 столітті та вважається найсхіднішим оплотом ордену, що мав у ті часи великий вплив.

Висота Центральної вежі замку (донжону) складала 20 м, а ширина стіни – більше 2,5 м. Вежа була триярусною, другий та третій ярус були відведені під житлову частину.

Окрім оборонної функції, Середнянський замок також виконував роль митниці. Через ці місця проходили торгові шляхи до європейських країн. Крім того, тамплієри торгували "білим золотом" тих часів — сіллю.

У другій половині 20 століття були проведені розкопки та консервація Середнянського замку. У 2002-2003 роках відреставрували зовнішню частину стін. Зараз можна побачити руїни двох рівнів і майже зруйновані стіни третього поверху. Проте видовище все одно вражає.

Середнянські винні підвали занесені ЮНЕСКО до 10 найкращих винних підвалів Європи

Вони є пам’яткою архітектури ХVІ століття, та були закладені у 1557 році тодішніми власниками замку — родиною Добо. Підземелля будували полонені турки, спочатку, як фортифікаційні споруди.

Згодом їх почали використовувати у виноробстві, адже вулканічна порода, у якій були викопані підземні ходи, забезпечує постійну циркуляцію повітря та температуру +12 градусів. Це є ідеальними умовами для витримки вина.

Загальна протяжність середнянських винних підвалів сягає 4 кілометрів. Нині ці підвали використовує місцевий винзавод "Леанка". Підвали відкриті для відвідувачів, тут проводяться екскурсії та дегустації вин.

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