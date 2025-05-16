Так виглядають гроші на вітер: українські фермери вразили почуттям гумору в негоду (відео)

Українці дотепно жартують

Погода в Україні давно відома своєю непередбачуваністю, але інколи вона не лише дивує, але й надихає на створення яскравих мемів та дотепних жартів. Нещодавно на Київщині стався черговий погодний курйоз, який швидко став вірусним у соціальних мережах.

Мешканка Київської області опублікувала відео у TikTok. Вона зафіксувала, як її агроволокно через сильний вітер зірвалося із землі та полетіло просто на лінії електропередач.

Відео супроводжується хітом Наталі Могилевської "Відірватись від землі", що додало іронічності ситуації. Підпис до відео був не менш кумедним: "Якщо ви побачите що щось літає в небі, не бійтеся, то моє агроволокно відірвалось від землі".

Реакція українців

Користувачі соцмереж миттєво відреагували на курйозну ситуацію, заповнивши коментарі дотепними жартами:

"Нехай літає агроволокно ніж шахеди та ракети", — зауважив один із коментаторів, додаючи гіркої реальності до гумористичної ситуації.

"Як ви його зняли?" — цікавиться інший користувач.

"Салюти будуть як дощем змочить", — жартує хтось, передбачаючи майбутнє агроволокна.

Інша користувачка поділилася схожим досвідом: "Або мій парник, як були вітри 2 тижні тому мій теж відірвався від землі і полетів по городу".

"І моє також десь помандрувало, якщо побачите, скажіть нехай летить додому, бо я його шукати не буду", — із гумором коментує ситуацію інша жінка.

"Моє також хотіло, але ще не доросло", — підхопила жарт інша користувачка.

Дехто навіть філософськи підійшов до ситуації: "Чесно кажучи і смішно і грішно. Праці шкода, але у вас позитивний гумор".

А хтось взагалі побачив у ситуації відсилання до світу Гаррі Поттера: "А я вже думала, це Ґріндельвальд скликає прибічників у Київській області".

Раніше "Телегрф" писав, що у Запоріжжі місцеві побачили пару диких качок прямо у дворі багатоповерхівок. У користувачів виникло чимало запитань, адже нещодавно диких птахів бачили і в Тернополі.