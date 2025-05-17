Без дощів та до +25 градусів. Коли в Україну повернеться майже літнє тепло

Синоптики здивували прогнозам

Україну продовжує накривати негода з заморозками та грозою, однак вже наступного тижня українців порадує сонячна та бездощова погода. Окрім того, синоптики прогнозують до +21 градуса.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. Зазначається, що 21 та 22 травня в Україні очікується маже літнє тепло без опадів. Проте, зазначимо, що Ventusky може помилятись у прогнозах, адже дані постійно оновлюються.

Погода 21 травня

У середу, 21 травня, синоптики прогнозують вдень до +21 градуса тепла на півдні, зокрема в Одеській області, на півночі та заході — до +18 градусів, на сході та в центрі — до +17 градусів. Вночі стовпчик термометра опуститься до +14 градусів. Протягом доби синоптики не обіцяють опадів, однак на сході є невелика ймовірність дощу.

Погода в Україні 21 травня

Погода в Україні 21 травня

Погода 22 травня

У четвер, 22 травня, стовпчик термометра вдень покаже на заході до +20 градусів, а в решті регіонів — до +21 градуса. На півдні та в Одеській області повітря прогріється до +25 градусів. При цьому опадів синоптики не прогнозують аж до вечора. Однак після 18:00 на заході країни можливий невеликий дощ.

Погода в Україні 22 травня

Погода в Україні 22 травня

Нагадаємо, що найближчими днями українців очікує значна зміна погоди. В деяких областях прогнозують дощ та грозу.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку погоду прогнозують синоптики на літо у 2025 році.