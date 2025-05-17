"Цей травень такий жовтень": у мережі жартують через незвичайну погоду в Україні

Не всі люди люблять прохолодну погоду

На початку травня погода в Україні виглядає зовсім не схожою на те, що звикли спостерігати синоптики наприкінці весни. Замість майже літнього тепла стовпчики термометра показують менше +20 навіть у найтепліші періоди дня, що не могло залишитись без уваги користувачів мережі.

Українці відповіли на погодні примхи у цілком типовому стилі — жартами та мемами. А "Телеграф" зібрав найкращі.

Зокрема, користувачі мережі зазначили, що поточна погода дуже нагадує не про наближення літа, а про середину осені.

Інші ж зазначили, що ховати теплі на далеку полицю виявилося зарано.

Те саме стосується і теплої ковдри.

У будь-якому випадку, виходити на вулицю зараз точно не найкращий час.

Хоча напевно знайдуться і ті, кому така погода припаде до душі.

У будь-якому випадку певні плюси в ситуації є.

І якщо зібрати всі ці "плюси" в купку, то ситуація навіть не виглядатиме настільки поганою.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку погоду прогнозують народні синоптики на літо 2025 року. Вважається, що воно буде дуже прохолодним.