"Цей травень такий жовтень": у мережі жартують через незвичайну погоду в Україні
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Не всі люди люблять прохолодну погоду
На початку травня погода в Україні виглядає зовсім не схожою на те, що звикли спостерігати синоптики наприкінці весни. Замість майже літнього тепла стовпчики термометра показують менше +20 навіть у найтепліші періоди дня, що не могло залишитись без уваги користувачів мережі.
Українці відповіли на погодні примхи у цілком типовому стилі — жартами та мемами. А "Телеграф" зібрав найкращі.
Зокрема, користувачі мережі зазначили, що поточна погода дуже нагадує не про наближення літа, а про середину осені.
Інші ж зазначили, що ховати теплі на далеку полицю виявилося зарано.
Те саме стосується і теплої ковдри.
У будь-якому випадку, виходити на вулицю зараз точно не найкращий час.
Хоча напевно знайдуться і ті, кому така погода припаде до душі.
У будь-якому випадку певні плюси в ситуації є.
І якщо зібрати всі ці "плюси" в купку, то ситуація навіть не виглядатиме настільки поганою.
Раніше "Телеграф" розповідав, яку погоду прогнозують народні синоптики на літо 2025 року. Вважається, що воно буде дуже прохолодним.