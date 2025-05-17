Погодні аномалії загрожують врожаю: які регіони України найбільше постраждали

Весняна негода поставила під загрозу збір врожаю в ключових аграрних регіонах України

Весняна погода в Україні цього року виявилася надзвичайно мінливою і несприятливою для сільськогосподарських культур. Заморозки, що прийшли в найкритичніший для рослин період цвітіння, завдали суттєвих збитків у багатьох регіонах.

Про це "Телеграфу" розповів власник СТОВ "Енограй" Руслан Голуб. За його словами, негативні наслідки погодних аномалій відчули на собі всі області країни, проте найбільш серйозні збитки припали на західні області.

"Заморозки були по всій Україні — у когось більше, у когось менше, але захід України — там раніше цвітіння — вони більше постраждали", — розповів аграрій.

Він також зазначив, що суттєві втрати врожаю зафіксовані на територіях, де весняні морози прийшли в критичний для рослин період цвітіння. Це стосується й неокупованих районів Херсонщини, Правобережжя Херсонської області, а також Миколаївщини та Запоріжжя. "Більше постраждали ті регіони, де цвітіння було раніше", — додав Голуб.

Отже, весняна негода поставила під загрозу збір врожаю в ключових аграрних регіонах України. Фермери сподіваються на подальше стабілізування погодних умов, але наразі оцінка збитків триває, і вона може виявитися значною.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як заморозки вплинуть на врожай та що буде з цінами.