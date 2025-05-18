Заморозки зміняться спекою. В яких регіонах буде до +30 найближчим часом

Синоптики порадували прогнозом

Першу половину травня в Україні переважала прохолодна та дощова погода, яка триматиметься майже до кінця місяця. Проте синоптики вже розповіли, коли країну накриє майже літня спека до +30 градусів.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. Зазначається, що з 29 травня в Україні очікується до +30 градусів майже по всій території. Проте, зазначимо, що Ventusky може помилятись у прогнозах, адже дані постійно оновлюються.

Коли в Україну прийде літня спека

У четвер, 29 травня, українців вдень на заході та півночі очікує до +25 градусів, на сході та в центрі країни термометр покаже до +26 градусів. А от найтепліше буде на півдні, адже там сонце пригріє аж до +29 градусів. Вночі стовпчик термометра опуститься від +15 до +22 градусів. Дощ з грозою синоптики на цей день прогнозують ближче до вечора на заході та півдні.

У п'ятницю, 30 травня, вдень температура повітря на заході та півночі України становитиме до +26 градусів, на сході та в центрі країни — до +28 градусів. На півдні синоптики прогнозують до +30 градусів. Однак ця майже літня спека супроводжуватиметься дощем з сильною грозою на заході країни. Опади триватимуть майже весь день.

До того ж, за попередніми даними порталу, така тепла погода очікується і 31 травня, адже зранку у більшості областей вже буде до +22 градусів. Однак на заході синоптики прогнозують невеликий дощ з грозою.

Раніше "Телеграф" розповідав, які регіони найбільше постраждали від погодних аномалій.