Якщо не зробити цього у травні на городі, то можна втратити врожай. Порада для захисту розсади

Як уберегти розсаду на городі від прохолодних травневих ночей

Погода в Україні в травні є дуже мінливою і теплі дні можуть різко змінитись похолоданням. Це може суттєво нашкодити теплолюбним рослинам на вашому городі.

"Телеграф" розповідає про те, як уберегти розсаду на городі від прохолодних травневих ночей.

Яким культурам загрожує мінлива травнева погода:

Томати,

огірки;

кабачки.

Як захистити город.

Накрийте грядки агроволокном або спанбондом (щільність 17-30 г/м2).

Це:

Захистить рослини від раптових заморозків.

Прискорить прогрів ґрунту та зростання культур.

Дозволить рослинам "дихати", пропускаючи повітря та вологу, на відміну від плівки.

Щоб матеріал не торкався листя рослин – встановлюйте каркаси чи дуги. Знімайте укриття вдень у теплу погоду, щоб уникнути перегріву. Це особливо актуально для центральних та північних регіонів України, де травнева погода мінлива.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що посадити на грядці з розсадою помідорів. Одна рослина може стати гарним компаньйоном для ваших томатів. Після цього шкідники забудуть дорогу на ваш город.