Частину українців чекають сюрпризи від банку із 1 червня. Кого торкнуться зміни

Вже з 1 червня 2025 року для клієнтів "Ощадбанку" передбачено зміни, якщо ті мають тарифні пакети "Мій рахунок", "Зарплатний" та "МORE"

З 1 червня 2025 року "Ощадбанк" змінить умови обслуговування платіжних карток і тарифів, що стосуватимуться поточних рахунків клієнтів.

Зміни з 1 червня 2025 року відбудуться в тарифних планах "Мій рахунок", "Зарплатний" та "МORE", а саме запровадять можливість оформити картки АТБ. В останньому тарифному пакеті буде проведено оптимізацію окремих тарифів за зняття готівки й переказ коштів між картками, як йдеться у матеріалі "PMG".

В "Ощадбанку" також попередили, що вартість NFC-кільця знижено до 31 грудня 2025 року. Вони пояснили, що це спеціальний аксесуар із вбудованим чипом, який дозволяє здійснювати безконтактну оплату товарів в магазинах.

Крім того, строк дії платіжних карток було продовжено до 31 грудня. Навіть якщо строк дії карток в банку завершиться, то їх заміна не є обов'язковою наразі. Вони будуть активними й ними можна буде здійснювати оплату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з 15 травня деякі українці будуть змушені платити більше у "Приват 24". Там змінять розмір комісії для деяких операцій з поповненням рахунків.