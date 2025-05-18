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Серед Миколаєва з’явився "трон Путіна": інсталяція насмішила українців (відео)

Автор
Анастасія Мокрик
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У мережі обговорюють "ноу-хау" у Миколаєві
У мережі обговорюють "ноу-хау" у Миколаєві. Фото Колаж "Телеграфу"

У Миколаєві каналізаційний люк, з якого фонтаном хвистала вода, закрили дуже незвичайним чином

У Миколаєві посеред дороги прорвало каналізацію, яку зверху прикрили дерев’яною табуреткою. Користувачі мережі вже почали вигадувати незвичайні назви такому "ноу-хау".

Відповідне відео було опубліковано у місцевому Telegram-каналі. Автор назвав незвичайну конструкцію "новим арт-об’єктом" у місті.

Зазначається, що табурет перекриває відкритий люк, з якого фонтаном б’є вода, біля Баштанського ринку. Ймовірно, це було зроблено, щоби на нього не наїжджали машини.

У коментарях під роликом люди вже почали вигадувати свої кумедні назви. Зокрема, деякі прозвали:

  • "Реформа ЖКГ: інсталяція";
  • "Фотозона";
  • "Люкотрон";
  • "13-й стілець";
  • "Трон Путіна";
  • "Гордість мера";
  • "Фонтан"...

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Житомир виділився особливими незвичайними клумбами. Відразу за декількома адресами у місті на них – старі м’які іграшки. У коментарях думка щодо такого типу прикрас розділилася. Дехто вважає, що це схоже на сцену з голлівудського фільму жахів. А інша половина вважає, що у житті це виглядає набагато краще, ніж на відео.

Теги:
#Каналізація #Курйоз #Люк #Табуретка